Щуплый бразильский подросток Винисиус выглядел сомнительным усилением атаки «Реала» после ухода Роналду. За тинейджера отдали 45 миллионов евро, он пришел перед самой важной перестройкой в современной истории клуба – все говорило о том, что легко в «Мадриде» не будет. Но провальный сезон «бланкос» сыграл за Винисиуса – на фоне кризиса старых лидеров энерджайзер раскрылся и влюбил болельщиков.

Импровизации Винисиуса напоминали одновременно Криша времен «МЮ», Неймара и его легендарного предшественника в «ПСЖ» Окочу. Под руководством Солари бразилец получил стабильное место в основе – Сантьяго восхищался характером новичка: «Винисиус смелый и не боится идти на защитников. У него всегда был талант, но он развил его на «Бернабеу» в окружении великолепных игроков – это говорит об уверенности». Но дебютный сезон Винисиуса все равно вышел не идеальным.

После перевода из Кастильи в главную команду быстро стало понятно, что живчику страшно не хватает опыта в завершении: он накручивал по три защитника, а потом сочинял невнятный кросс или слабо пинал мяч в сторону ворот. Ярче всего недостатки игрока показало февральское кубковое Класико, в котором Винисиус растерзал Пике и Семеду, но не реализовал несколько классных моментов – матч закончился разгромом «Реала».

В первом сезоне бразилец стал для одряхлевшего «Мадрида» единственным утешением, но наверняка понял: без жесткости и мастерства финишера он запомнится очередной звездой хайлайтов. Глупо судить игрока исключительно по результативности, но четыре гола и ноль ассистов – слабый показатель, если вспомнить, сколько возможностей для улучшения статистики Винисиус упускал.

Фанаты еще теплее отнеслись к игроку после мартовского интервью, в котором он рассказал, как послал «Барсу»: «Мы с отцом посетили базы «Барселоны» и «Реала», нам понравились обе. «Барселона» предложила больше денег, но мы хотели выбрать лучший проект. Марсело и Каземиро помогли мне сделать выбор». В то же время на «Бернабеу» понимали – после слабого сезона «Реал» усилится, а после трансферов у Винисиуса останется меньше возможностей для развития.

Так и произошло. Перес наконец оформил Азара, который с радостью принял статус главной звезды и имиджмейкера клуба. Таблоиды зачастили с новостями об интересе к Мбаппе и Неймару, но даже без нападающих «ПСЖ» атака «Реала» забилась под завязку. Йович навяжет конкуренцию Бензема, за место справа поборются Асенсио и Васкес, а любимую позицию Винисиуса слева в нападении без вариантов заберет Азар. Конкуренция за роль сменщика Эдена тоже ожесточится до предела: тот же Асенсио, повторивший путь Винисиуса новичок Родриго и Браим Диас вряд ли сдадутся Жуниору без боя.

Эден Азар, «Реал Мадрид», презентацияGetty Images

Неудивительно, что ближе к концу сезона появились слухи об аренде вундеркинда в «Бетис», «Соесьедад», «Леганес», «Жирону» и «Эспаньол». Главным претендентом на игрока оказался «Вальядолид» – президент клуба, великий Роналдо лично заинтересовался возможностью поработать с молодым талантом. «У нас нет денег, чтобы покупать игроков необходимого уровня, – объяснил Зубастик. – Но мы хотим получить его, и я напрямую общался на эту тему с «Реалом». Если сделка возможна, мы попытаемся, хотя Перес сказал, что это будет трудно».

Президент «Реала» резко возразил против аренды Винисиуса – Фло видит в бразильце идеальный символ обновления и лицо возродившегося клуба. Зидану идея, наоборот, показалась логичной: француз понял, что для развития Винисиусу нужно играть, иначе тинейджер так и не привыкнет к взрослому футболу. А в «Реале» он не получил достаточно практики даже в конце сезона, когда клуб уже ни за что не боролся.

Примерно то же самое случилось с Аднаном Янузаем в «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2013/14 только бельгиец яркой игрой отвлекал болельщиков от ужасных решений Мойеса и ностальгии по Ферги. Но при Ван Гале Аднан сначала отказался от аренды, а затем перешел в дортмундскую «Боруссию», где играл не чаще, чем в «Юнайтед». Талантливый парнишка оказался в запасе, не реализовал потенциал и опустился на уровень «Реал Сосьедад».

Аднан ЯнузайImago

Аренда в «Вальядолид», где Винисиус гарантированно будет звездой, лишена рисков и положительно повлияет на бразильца, как это произошло в «Порту» с его соотечественником Каземиро. Опорник вернулся повзрослевшим и закончил мадридскую карьеру Хедиры. Теперь трудно представить, как Крооса и Модрича страхует кто-то, кроме воспитанника «Сан-Паулу» с бешеным дальним ударом.

Но «Реал» отвлекся от удачного прошлого из-за страха Переса потерять будущего топ-игрока. Чтобы успокоить болельщиков и показать, насколько в «Мадриде» уверены в Винисиусе, клуб через анонимный источник подбросил ESPN материал о том, что Зидан лично работает с Винисиусом над точностью подач и завершением. После этого у Роналдо почти не осталось шансов на аренду мечты, но «Реал» зря цепляется за следующий сезон: клуб и игрок не пропали бы друг без друга и извлекли взаимную пользу.

ВинисиусGetty Images

Теперь Винисиус рискует повторить путь десятков талантливых ноунеймов, которые попали в «Реал», но не пробились в основу и раскрылись лишь в клубах попроще. Самые известные примеры для бразильца – Маркос Алонсо, Парехо, Мата. Все они добились успехов, но наверняка были бы счастливы провести карьеру в «Реале».

Кастилья не даст нападающему опыта борьбы на высшем уровне, как середняк Ла Лиги, а на матчах основы Винисиус со скамейки будет следить за финтами Азара, голами Йовича и подключениями Карвахаля. Как бы ни заботились о Жуниоре президент и тренер, сейчас «Мадриду» нужен результат, а новой звезде – место в основе. Когда Азар возглавит камбэк «Реала», Винисиус окажется лишним.

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