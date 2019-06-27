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Азар угрожает карьере Винисиуса в «Реале». Бразильцу пора в аренду

Азар угрожает карьере Винисиуса в «Реале». Бразильцу пора в аренду
Василий Легейдо

55 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Слишком жесткая конкуренция загубит вундеркинда.

Щуплый бразильский подросток Винисиус выглядел сомнительным усилением атаки «Реала» после ухода Роналду. За тинейджера отдали 45 миллионов евро, он пришел перед самой важной перестройкой в современной истории клуба – все говорило о том, что легко в «Мадриде» не будет. Но провальный сезон «бланкос» сыграл за Винисиуса – на фоне кризиса старых лидеров энерджайзер раскрылся и влюбил болельщиков.

Импровизации Винисиуса напоминали одновременно Криша времен «МЮ», Неймара и его легендарного предшественника в «ПСЖ» Окочу. Под руководством Солари бразилец получил стабильное место в основе – Сантьяго восхищался характером новичка: «Винисиус смелый и не боится идти на защитников. У него всегда был талант, но он развил его на «Бернабеу» в окружении великолепных игроков – это говорит об уверенности». Но дебютный сезон Винисиуса все равно вышел не идеальным.

После перевода из Кастильи в главную команду быстро стало понятно, что живчику страшно не хватает опыта в завершении: он накручивал по три защитника, а потом сочинял невнятный кросс или слабо пинал мяч в сторону ворот. Ярче всего недостатки игрока показало февральское кубковое Класико, в котором Винисиус растерзал Пике и Семеду, но не реализовал несколько классных моментов – матч закончился разгромом «Реала».

В первом сезоне бразилец стал для одряхлевшего «Мадрида» единственным утешением, но наверняка понял: без жесткости и мастерства финишера он запомнится очередной звездой хайлайтов. Глупо судить игрока исключительно по результативности, но четыре гола и ноль ассистов – слабый показатель, если вспомнить, сколько возможностей для улучшения статистики Винисиус упускал.

Фанаты еще теплее отнеслись к игроку после мартовского интервью, в котором он рассказал, как послал «Барсу»: «Мы с отцом посетили базы «Барселоны» и «Реала», нам понравились обе. «Барселона» предложила больше денег, но мы хотели выбрать лучший проект. Марсело и Каземиро помогли мне сделать выбор». В то же время на «Бернабеу» понимали – после слабого сезона «Реал» усилится, а после трансферов у Винисиуса останется меньше возможностей для развития.

Так и произошло. Перес наконец оформил Азара, который с радостью принял статус главной звезды и имиджмейкера клуба. Таблоиды зачастили с новостями об интересе к Мбаппе и Неймару, но даже без нападающих «ПСЖ» атака «Реала» забилась под завязку. Йович навяжет конкуренцию Бензема, за место справа поборются Асенсио и Васкес, а любимую позицию Винисиуса слева в нападении без вариантов заберет Азар. Конкуренция за роль сменщика Эдена тоже ожесточится до предела: тот же Асенсио, повторивший путь Винисиуса новичок Родриго и Браим Диас вряд ли сдадутся Жуниору без боя.

Эден Азар, «Реал Мадрид», презентация

Эден Азар, «Реал Мадрид», презентацияGetty Images

Неудивительно, что ближе к концу сезона появились слухи об аренде вундеркинда в «Бетис», «Соесьедад», «Леганес», «Жирону» и «Эспаньол». Главным претендентом на игрока оказался «Вальядолид» – президент клуба, великий Роналдо лично заинтересовался возможностью поработать с молодым талантом. «У нас нет денег, чтобы покупать игроков необходимого уровня, – объяснил Зубастик. – Но мы хотим получить его, и я напрямую общался на эту тему с «Реалом». Если сделка возможна, мы попытаемся, хотя Перес сказал, что это будет трудно».

Президент «Реала» резко возразил против аренды Винисиуса – Фло видит в бразильце идеальный символ обновления и лицо возродившегося клуба. Зидану идея, наоборот, показалась логичной: француз понял, что для развития Винисиусу нужно играть, иначе тинейджер так и не привыкнет к взрослому футболу. А в «Реале» он не получил достаточно практики даже в конце сезона, когда клуб уже ни за что не боролся.

Примерно то же самое случилось с Аднаном Янузаем в «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2013/14 только бельгиец яркой игрой отвлекал болельщиков от ужасных решений Мойеса и ностальгии по Ферги. Но при Ван Гале Аднан сначала отказался от аренды, а затем перешел в дортмундскую «Боруссию», где играл не чаще, чем в «Юнайтед». Талантливый парнишка оказался в запасе, не реализовал потенциал и опустился на уровень «Реал Сосьедад».

Аднан Янузай

Аднан ЯнузайImago

Аренда в «Вальядолид», где Винисиус гарантированно будет звездой, лишена рисков и положительно повлияет на бразильца, как это произошло в «Порту» с его соотечественником Каземиро. Опорник вернулся повзрослевшим и закончил мадридскую карьеру Хедиры. Теперь трудно представить, как Крооса и Модрича страхует кто-то, кроме воспитанника «Сан-Паулу» с бешеным дальним ударом.

Но «Реал» отвлекся от удачного прошлого из-за страха Переса потерять будущего топ-игрока. Чтобы успокоить болельщиков и показать, насколько в «Мадриде» уверены в Винисиусе, клуб через анонимный источник подбросил ESPN материал о том, что Зидан лично работает с Винисиусом над точностью подач и завершением. После этого у Роналдо почти не осталось шансов на аренду мечты, но «Реал» зря цепляется за следующий сезон: клуб и игрок не пропали бы друг без друга и извлекли взаимную пользу.

Винисиус

ВинисиусGetty Images

Теперь Винисиус рискует повторить путь десятков талантливых ноунеймов, которые попали в «Реал», но не пробились в основу и раскрылись лишь в клубах попроще. Самые известные примеры для бразильца – Маркос Алонсо, Парехо, Мата. Все они добились успехов, но наверняка были бы счастливы провести карьеру в «Реале».

Кастилья не даст нападающему опыта борьбы на высшем уровне, как середняк Ла Лиги, а на матчах основы Винисиус со скамейки будет следить за финтами Азара, голами Йовича и подключениями Карвахаля. Как бы ни заботились о Жуниоре президент и тренер, сейчас «Мадриду» нужен результат, а новой звезде – место в основе. Когда Азар возглавит камбэк «Реала», Винисиус окажется лишним.

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