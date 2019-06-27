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Вратарь «Валенсии» перешел в «Барселону»
Взамен Силлессена.
«Барселона» объявила о трансфере бразильского вратаря «Валенсии» Нето Мурара. Покупка обошлась «сине-гранатовым» в 26 млн евро, бонусы составят 9 млн.
Нето подписал контракт до июня 2023 года. Его отступные составят 200 млн евро, передает официальный сайт «Барселоны».
- Ранее в обратном направлении последовал голкипер Яспер Силлессен, за которого «Валенсия» заплатила 35 млн евро.
- Нето отыграл за «Валенсию» 2 года. В сезоне-2018/19 он поучаствовал в 47 матчах и 14 раз отстоял на ноль.
- Основной вратарь «Барсы» – Марк-Андре тер Штеген.
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