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Вратарь «Валенсии» перешел в «Барселону»

Вратарь «Валенсии» перешел в «Барселону»
Eurosport

1 час назад

Взамен Силлессена.

«Барселона» объявила о трансфере бразильского вратаря «Валенсии» Нето Мурара. Покупка обошлась «сине-гранатовым» в 26 млн евро, бонусы составят 9 млн.

Нето подписал контракт до июня 2023 года. Его отступные составят 200 млн евро, передает официальный сайт «Барселоны».

  • Ранее в обратном направлении последовал голкипер Яспер Силлессен, за которого «Валенсия» заплатила 35 млн евро.
  • Нето отыграл за «Валенсию» 2 года. В сезоне-2018/19 он поучаствовал в 47 матчах и 14 раз отстоял на ноль.
  • Основной вратарь «Барсы» – Марк-Андре тер Штеген.
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