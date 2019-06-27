Мадридский «Реал» представил выездную игровую форму на сезон-2019/20 рэп-клипом.

Второй комплект «галактикос» на новый сезон выполнен в темно-синем цвете с золотой отделкой. Трек, на который был снят клип, исполнили три музыканта – Denom, Anita Kuruba и Ikki.

В клипе появляются многие игроки «Реала» (Серхио Рамос, Карим Бензема, Марсело, Иско и другие), но отсутствует валлийский полузащитник Гарет Бэйл.

В прошедшем сезоне «Реал» занял третье место в чемпионате Испании и добрался лишь до 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее «сливочные» на протяжении трех сезонов подряд становились победителями ЛЧ.

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