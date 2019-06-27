Торговая марка бытовой техники Beko, являющаяся спонсором «Барселоны», предложила российской поп-певице Ольге Бузовой прожить два дня жизнью футболистов каталонского клуба.

«Мы восхищаемся, что вы, лидер мнения почти для 16 млн людей, делаете социальные проекты! Beko приглашает вас пожить 48 часов жизнью игроков легендарного футбольного клуба «Барселона», чтобы на своем примере продемонстрировать выносливость, упорство и целеустремленность, которые необходимы профессиональным спортсменам», – говорится в обращении Beko к Бузовой.

Певица пришла в комментарии и приняла условия Beko: «Спасибо за поддержку! Я согласна с вами и готова стать примером для своих людей! Поэтому я принимаю ваше приглашение. Пишите подробности в личку».

«Уже в эту субботу, 29 июня, Ольга Бузова сможет примерить на себя роль профессионального футболиста, полностью соблюдая режим дня Лионеля Месси и Жерара Пике. Ранние подъемы, изматывающие тренировки и соблюдение всех нюансов жесткого графика футболистов «Барсы» – все это Ольга готова пройти ради мотивации своих поклонников», – сообщили в Beko.

«Это все произошло очень быстро, и я сама пока не совсем разобралась, как все будет, но идея мне очень нравится. Я родилась в Санкт-Петербурге, у нас все с детства любят футбол и болеют за «Зенит». Также все знают, что из других команд я с детства болею за «Барселону», поэтому для меня будет огромной честью провести с футболистами 48 часов.

Больше всего хотелось бы сыграть, конечно, с Месси и Пике, но я очень уважаю всех игроков этого легендарного клуба, поэтому просто находиться там – уже круто», – приводит слова Бузовой «Чемпионат».

В прошедшем сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании, а также стала победителем Суперкубка Испании.

В Лиге чемпионов-2018/19 команда Эрнесто Вальверде дошла до полуфинала, где уступила «Ливерпулю».

«Мне нужен хороший оператор». Бузова предложила работу Глушакову

Качай приложение Eurosport для iOS или Android