Российская поп-певица Ольга Бузова прокомментировала фотографию в футболке мадридского «Реала», которую она опубликовала в своем инстаграме в 2017 году.

Ранее, 27 июня, было объявлено о сотрудничестве между Бузовой и спонсором «Барселоны» – производителем бытовой техники Beko. В рамках социальной инициативы «Стирай Отговорки» певица проживет 48 часов в режиме, к которому привыкли звездные футболисты «Барсы».

«Я родилась в Санкт-Петербурге, там у нас культ футбола на высоком уровне. Думаю, вы понимаете, почему. Мы всегда болели всей семьей за испанскую «Барселону». У меня даже мама любит «Барсу».

После переезда в Москву и некоторых обстоятельств в моей жизни я болела только за «Барсу», а потом в моей жизни случился футбольный клуб... Сами знаете, какой! «Барса» всегда в моем сердце, но также я болею за другие футбольные клубы, где играют мои друзья. Фотография в футболке мадридского «Реала»? Это ничего не значит! У меня много футболок разных команд», – приводит слова Бузовой Sport24.

Ожидается, что уже 29 июня Бузова примерит на себя роль профессионального футболиста.

В чемпионате Испании-2018/19 «Барселона» финишировала первой, «Реал» – третьим.

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