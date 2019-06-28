Бузова: «Фото в футболке «Реала»? Это ничего не значит, я всегда болела за «Барсу»
Едва ли фанатов «блауграны» устроит такое объяснение.
Российская поп-певица Ольга Бузова прокомментировала фотографию в футболке мадридского «Реала», которую она опубликовала в своем инстаграме в 2017 году.
Ранее, 27 июня, было объявлено о сотрудничестве между Бузовой и спонсором «Барселоны» – производителем бытовой техники Beko. В рамках социальной инициативы «Стирай Отговорки» певица проживет 48 часов в режиме, к которому привыкли звездные футболисты «Барсы».
«Я родилась в Санкт-Петербурге, там у нас культ футбола на высоком уровне. Думаю, вы понимаете, почему. Мы всегда болели всей семьей за испанскую «Барселону». У меня даже мама любит «Барсу».
После переезда в Москву и некоторых обстоятельств в моей жизни я болела только за «Барсу», а потом в моей жизни случился футбольный клуб... Сами знаете, какой! «Барса» всегда в моем сердце, но также я болею за другие футбольные клубы, где играют мои друзья. Фотография в футболке мадридского «Реала»? Это ничего не значит! У меня много футболок разных команд», – приводит слова Бузовой Sport24.
- Ожидается, что уже 29 июня Бузова примерит на себя роль профессионального футболиста.
- В чемпионате Испании-2018/19 «Барселона» финишировала первой, «Реал» – третьим.
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