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L'Equipe: Гризманн согласовал 5-летний контракт с «Барселоной», его зарплата составит 17 млн евро
Увидев эту новость, в конвульсиях забился один Неймар.
Французский нападающий Антуан Гризманн согласовал 5-летний контракт с каталонской «Барселоной».
В понедельник, 1 июля, клаусула Гризманна упадет с 200 млн евро до 120, после чего «сине-гранатовые» выкупят права на француза. В течение пяти лет, которые Антуан проведет на «Камп Ноу», он будет получать по 17 млн евро за сезон, сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe.
В середине мая Гризманн объявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона-2018/19.
- В чемпионате Испании-2018/19 Гризи провел 37 матчей, забил 15 мячей и отдал 9 ассистов.
- «Барса» финишировала в турнирной таблице на первом месте, «Атлетико» – на втором.
Валенсия вернулся домой, Гризманн и «Барса» все-таки договорились. Вся пятничная вечеринка на рынке
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