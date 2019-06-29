«Валенсия» объявила о трансфере Дениса Черышева. Русский футболист выступал за «летучих мышей» на правах аренды из «Вильярреала». «Валенсия» не объявила деталей сделки, но ранее сообщалось, что за Черышева «субмарина» получит пять млн евро.

В Примере-2018/19 Денис провел 28 матчей и оформил 2+2.

Ранее 28-летний полузащитник выступал за «Реал» и «Севилью».

«Валенсия» заняла четвертое место в Примере, получила путевку в Лигу чемпионов и в финале Кубка Испании обыграла «Барселону».

«Роналду знает русские слова, но какие – не скажу». Черышев до того, как его полюбила Россия

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