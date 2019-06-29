Ольга Бузова прибыла в расположение «Барселоны».

«Мой сегодняшний день давно начался. Смотрите сторис. Как вы уже поняли, два дня я буду жить жизнью футболистов «Барселоны». Конечно, моя форма не может быть другой.

Я нахожусь на тренировочной базе клуба вместе с командой из 22 стран. Пришли на тренировку, будем учиться подавать мяч как настоящие профессионалы», – написала Бузова.

Визит связан с проектом компании Beko. Бузова проживет два дня как футболист каталонской команды.

«Больше всего хотелось бы сыграть, конечно, с Месси и Пике, но я очень уважаю всех игроков этого легендарного клуба, поэтому просто находиться там – уже круто», – сказала Ольга

В прошедшем сезоне «Барселона» выиграла чемпионат Испании, а также стала победителем Суперкубка Испании.

В Лиге чемпионов-2018/19 команда Эрнесто Вальверде дошла до полуфинала, где уступила «Ливерпулю».

«Хотелось бы сыграть с Месси и Пике». Бузова на 48 часов станет футболисткой «Барселоны»

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