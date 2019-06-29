Главный тренер сборной Испании Роберт Морено восхитился игрой форварда «Барселоны» и Аргентины Лионеля Месси.

«Лео – лучший игрок в истории. Я не видел игру Пеле или Марадоны вживую, но Месси просто невероятен на тренировках. Идеальный профессионал.

Некоторые считают, что Месси все дано от природы, но он одним из первых приходит на тренировку, следит за питанием. Он лучший на протяжение многих лет, завоевал так много титулов – Месси заслуживает еще большего уважения.

Говоря о стиле игры, мы с Луисом Энрике сравнили его с персонажами из «Матрицы». Будто все замедляется, и он отдает передачу. Вот так Лео видит ситуацию на поле.

Он анализирует и смотрит на происходящее, ищет пространство, чтобы получить мяч и поучаствовать в эпизоде. С каждым годом Месси становится все лучше, так как хорошо понимает игру», – цитирует Морено Goal.

Морено возглавил сборную Испании в июне 2019-го после отставки Луиса Энрике.

До этого он работал ассистентом тренера национальной команды.

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