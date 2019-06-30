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Зидан унизил девушек финтами и закатил гол в выставочном матче

Зидан унизил девушек финтами и закатил гол в выставочном матче
Eurosport

1 час назад

Главный тренер «Реала» совершенно не уважает женщин.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сыграл в благотворительном матче в формате семь на семь с женской командой.

На 17-й минуте Зидан прошел почти половину поля, по ходу накрутив финтами нескольких девушек, отыгрался с партнером и закатил мяч в ворота.

  • В марте 2019 года Зидан вернулся в «Реал».
  • Первое пришествие Зинедина закончилось тремя ЛЧ за 2,5 года.

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