Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сыграл в благотворительном матче в формате семь на семь с женской командой.

На 17-й минуте Зидан прошел почти половину поля, по ходу накрутив финтами нескольких девушек, отыгрался с партнером и закатил мяч в ворота.

В марте 2019 года Зидан вернулся в «Реал».

Первое пришествие Зинедина закончилось тремя ЛЧ за 2,5 года.

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