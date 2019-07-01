Автор победного гола в финале ЛЧ-2006 потренировал Бузову на «Камп Ноу»
Возможно, экс-жена Дмитрия Тарасова уже готова для женской команды «Барсы».
Российская поп-певица Ольга Бузова провела еще один день в расположении футбольной «Барселоны».
Бывшая жена Дмитрия Тарасова в рамках совместного проекта с Beko пообещала на протяжении 48 часов придерживаться режима, которым живут футболисты «Барсы». В одном из свежих роликов, опубликованных в инстаграме Бузовой, ее тренирует бывший игрок «сине-гранатовых» Жулиано Беллетти.
- Беллетти – автор победного гола в финале Лиги чемпионов-2006, где «Барселона» встретилась с «Арсеналом» (2:1). Также в том матче отличились Сол Кэмпбелл и Самюэль Это’О.
- Беллетти выступал за «Барсу» в 2004-2007 гг., после чего перешел в «Челси».
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