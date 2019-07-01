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Президент Ла Лиги: «Не хочу, чтобы Неймар возвращался в Испанию. Это плохо для нашего имиджа»

Президент Ла Лиги: «Не хочу, чтобы Неймар возвращался в Испанию. Это плохо для нашего имиджа»
Eurosport

41 мин. назад

Хавьера Тебаса раздражает поведение Нея на поле.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас не хочет, чтобы бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар возвращался в чемпионат Испании.

«Я бы предпочел, чтобы Неймар не возвращался в Ла Лигу. Он не является хорошим примером для подражания. Он может быть отличным игроком, но поведение футболистов также очень важно для ценностей, которые мы пропагандируем.

Мы хотим, чтобы в Ла Лигу приезжали хорошие игроки, но поведение Неймара не подходит для нашего турнира. Мы много работали над тем, чтобы сохранить наши ценности, и не хотим потерять имидж», – приводит слова Тебаса Marca.

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