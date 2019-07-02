Российская поп-певица Ольга Бузова подробно рассказала о 48-часовой аренде в «Барселону».

«Больше всего во время аренды в «Барселоне» понравилась возможность поиграть на легендарном поле. У нас не все профессиональные футболисты могли на нем погонять мяч, а я, девочка из народа, это смогла. И, конечно, поиграть с такой мировой легендой, как Жулиано Беллетти. Пообщаться и узнать секреты их сплоченной игры, а также задать вопросы по некоторым играм, которые я смотрела по телевизору.

У меня не стояло основной задачей пообщаться с Пике и Месси. Это было бы очень приятным бонусом, но изначально мне было интересно посмотреть своими глазами и показать своим подписчикам, как живут и где тренируются звезды мирового футбола. Я жила их жизнью, и мне понравилось! Я пообщалась с легендой мирового футбола Беллетти, и мы даже поиграли. Также он показал мне пару своих приемов. Я теперь круче некоторых российских футболистов.

Кто в составе «Барселоны» самый стильный? В моем сердце – Месси. Такие футболисты, как он, рождаются раз в 1000 лет! Это уникальный игрок, история его жизни поражает. Он сильный духом и заслуживает всех наград, так как своей работоспособностью он доказал свое превосходство в этом виде спорта.

Что касается формы команды, я всю свою жизнь болею за «Барсу», поэтому очень нравится все у них! Мне было приятно получить форму и мяч с автографами всех игроков. У меня вся семья всегда болела за эту команду. Я же питерская, а там у нас культ футбола! Потом, правда, в моей жизни случилась ситуация, и я стала болельщицей одного российского футбольного клуба, но сейчас все вернулось на круги своя.

Я дружу со многими российскими футболистами и изнутри знаю, как они живут и тренируются… В моей жизни плотно был российский футбол почти семь лет. Я там знаю все. Но, если поступит предложение, подобное барселонскому, я его рассмотрю. После того, что я узнала, я думаю, меня может взять любой футбольный клуб в основной состав. Я открыта для предложений», – цитирует 33-летнюю Бузову «Чемпионат».

Прожить два дня жизнью футболистов «Барселоны» Бузовой предложила торговая марка бытовой техники Beko – спорсор «Барселоны».

Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, который выступал за «Локомотив».

«Барса» в сезоне-2018/19 стала чемпионом Испании.

Бузова: «Фото в футболке «Реала»? Это ничего не значит, я всегда болела за «Барсу»

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