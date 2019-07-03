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Марсело отказался пройти тест на алкоголь и на год лишился водительских прав
Возможно, защитник «Реала» выпил перед тем, как сесть за руль – этого мы уже не узнаем.
Защитник мадридского «Реала» Марсело на год лишился водительских прав.
Как сообщает O Globo, бразилец попал в дорожный конфликт на родине, в Рио-де-Жанейро. Его остановили представители полиции и попросили подуть в алкотестер.
Игрок отказался, оплатил штраф в размере 675 евро и был на год лишен прав.
- В чемпионате Испании-2018/19 Марсело провел 23 матча, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
- «Реал» занял в Примере третью строчку после «Барселоны» и «Атлетико».
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