Защитник мадридского «Реала» Марсело на год лишился водительских прав.

Как сообщает O Globo, бразилец попал в дорожный конфликт на родине, в Рио-де-Жанейро. Его остановили представители полиции и попросили подуть в алкотестер.

Игрок отказался, оплатил штраф в размере 675 евро и был на год лишен прав.

В чемпионате Испании-2018/19 Марсело провел 23 матча, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

«Реал» занял в Примере третью строчку после «Барселоны» и «Атлетико».

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