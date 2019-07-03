«Атлетико» объявил о покупке 19-летнего нападающего «Бенфики» Жоау Фелиша.

О трансфере игрока сообщил официальный твиттер мадридского клуба. Ранее стало известно, что вице-чемпионы Испании предложили за Фелиша 126 млн евро, 120 из которых – это клаусула, а еще 6 – проценты за рассрочку.

В чемпионате Португалии-2018/19 Фелиш провел 26 матчей, забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач.

Сегодня, 3 июля, «Атлетико» за 70 млн евро продал полузащитника Родри в «Манчестер Сити».

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