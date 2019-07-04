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«Барселона» и «Реал» сыграют Класико 27 октября и 1 марта

«Барселона» и «Реал» сыграют Класико 27 октября и 1 марта
Eurosport

56 мин. назад

Можно планировать отпуск в Испании.

Стал известен календарь чемпионата Испании-2019/20, а с ним и даты самых ожидаемых матчей – «Реала» и «Барселоны».

Класико пройдет 27 октября и 1 марта. Матч первого круга примет барселонский стадион «Камп Ноу».

  • В сезоне-2018/19 каталонцы выиграли два матча у «Реала» и еще дважды сыграли вничью.
  • Последняя победа «бланкос» над «Барсой» датирована августом 2017-го.

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