Неймар и Гризманн сошли с ума. «Барселона» легко может сорвать обе сделки

Что общего у Зинедина Зидана, Томаса Мюллера, Ули Хёнесса и Джованни Траппатони? Все эти мужчины в разное время произносили одну и ту же важную фразу: «Ни один игрок в мире не стоит 100 млн евро». Жизнь доказала, что Зизу и компания ошибались (сейчас 100 миллионов за суперзвезду – обычный прайс), но есть ощущение, что речь шла немного о другом. «Ни один игрок в мире не должен считать, что он стоит 100 млн евро», – вот правильная версия популярной цитаты.

Кажется, Неймар и Гризманн забыли об этой мудрости и слегка чокнулись от собственной важности. Бразильца Transfermarkt оценивает в 180 млн евро, француза – в 130, поэтому парни ощущают себя невероятно крутыми и востребованными. В итоге их истории синхронизировались: один устал от Парижа, другой – от Мадрида, оба не явились на сборы, оба заплатят жирный штраф, оба конкретно взбесили боссов нынешних клубов. Но Ней и Гриз до сих пор уверены, что за них обязательно выплатят положенные миллионы.

Парадигма «Нас точно купят» крайне опасна, и «Барселона» успешно это доказывает. Близится середина июля, каталонцы при явном желании уже давно могли закрыть обе сделки, но в руководстве тотальный раскол – топ-менеджеры спорят, кого нужно брать, а кого зачехлить. Пока что жертва всего одна (вице-президент Жорди Местре ушел в отставку), но сама ситуация характерна: «Барса» еще ничего не решила, а игроки уже виртуально примерили сине-гранатовую форму. При этом поведение Гризманна и Неймара в высшей степени скотское. Они взрослые люди (27-28 лет), у них есть агенты, юристы и другие представители, но футболисты элементарно плюнули на контракты и по-детски клянчат трансфер на «Камп Ноу».

Смешнее, конечно, выглядят Ней и его папаша, который цинично врет, что сынишка пропустил начало сборов из-за благотворительности. В Париже тут же приняли ответные меры: там решили, что у форварда с огромным сердцем вполне можно удержать 375 тысяч евро из зарплаты. Тоже филантропия, только в пользу «ПСЖ». Впрочем, Гриз ведет себя ненамного порядочнее – нужно постараться, чтобы клуб публично пристыдил тебя, несмотря на все заслуги за последние пять лет.

Будет справедливо, если в «Барселоне» зададутся логичным вопросом: «А зачем вообще нам эти странные ребята?» Один издевательски бросил команду в 2017-м, да еще и судился за гигантский подписной бонус. Другой пообещал перейти в 2018-м, а потом отмотал все назад и даже записал пафосный ролик, в котором фактически признался в любви «Атлетико». И самое главное: если сейчас оба откровенно кидают нынешние клубы, то где гарантии, что тот же сценарий не повторится на «Камп Ноу»? Таких гарантий нет. Так что не удивляйтесь, если на этот раз «Барселона» внезапно свернет все переговоры – это не месть за предыдущие грехи, а вполне адекватная реакция на сегодняшнее поведение.

Антуан ГризманнGetty Images

Если вариант с «блауграной» сорвется, Неймару придется либо проситься в АПЛ, либо бежать во «Фламенго», либо снова завоевывать лояльность парижских фанов. Гризманну не легче – контракт с «Атлетико» он будет дорабатывать под оглушительный свист «Ванды», и тут уже не спасут никакие видеообращения.

Ней и Антуан считают, что их должны ценить и боготворить – они правда заслужили это как шикарные футболисты. Но, запустив в космос собственное эго, парни забыли, что и к другим людям нужно относиться хотя бы с минимальным уважением и пониманием. Тогда оформлять грандиозные трансферы будет намного, намного легче.

Подкаст Eurosport.ru, в котором мы обсуждаем переход Неймара в «Барселону»:

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