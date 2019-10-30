Капитан «Барселоны» Лионель Месси выдал очередной сверхгалактический перфоманс и уничтожил «Вальядолид» в чемпионате Испании двумя голами и двумя ассистами (5:1).

На счету 32-летнего аргентинца стало 608 голов в 695 матчах на клубном уровне. Он обошел своего извечного соперника, 34-летнего Криштиану Роналду, у которого 606 мячей за 813 клубных игр.

30 октября Роналду выпадет шанс вернуть лидерство в матче 10-го тура Серии А «Ювентус» – «Дженоа».

Криштиану пока опережает Лео по голам за сборные: 95 голов в 162 матчах за Португалию у Роналду, 68 мячей в 136 играх за Аргентину у Месси.

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