Валенсия
    -
    18:00
    25.01.20
    Месталья
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 21
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Валенсия - Барселона
      Чемпионат Испании - 25 января 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Валенсия – Барселона на Eurosport.ru! 25 января 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Албер Селадес или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Валенсия и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Илья Потетюев
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      За две игры в качестве главного тренера «Барсы» в активе Кике Сетьена – пара неубедительных побед с минимальным счетом над не самыми грозными соперниками. Настало время по-настоящему серьезной проверки – на «Месталье» в этом сезоне очки терял даже «Реал».

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