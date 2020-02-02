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Барселона - Леванте
Чемпионат Испании - 2 февраля 2020
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Леванте на Eurosport.ru! 2 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Кике Сетьен или Пако Лопес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Леванте и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Леванте, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Сетьен и его «Барса» раскатали «Леганес» и теперь охотятся за другим «Л» – «Леванте». Осенью в гостях сине-гранатовые получили смачный плевок в лицо от «лягушек», и напоролась на очередное выездное проклятие. Сейчас не до них – каталонцы отстают от «Реала» и бежит догонять мадридцев. Сможет ли Сетьен исхитриться и догнать Зидана в таблице? Узнаем вместе на Eurosport,ru.