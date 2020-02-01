Мальорка
    -
    20:30
    01.02.20
    Иберостар
    Реал Вальядолид
      Чемпионат Испании • Тур 22
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      Мальорка - Реал Вальядолид
      Чемпионат Испании - 1 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Мальорка – Реал Вальядолид на Eurosport.ru! 1 февраля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Висенте Морено или Серхио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мальорка и Реал Вальядолид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мальорка и Реал Вальядолид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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