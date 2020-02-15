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Барселона - Хетафе
Чемпионат Испании - 15 февраля 2020
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Хетафе на Eurosport.ru! 15 февраля 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Кике Сетьен или Хосе Бордалас? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Хетафе и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Хетафе, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Хэй-хэй-хэй! Зимний сезон достиг апогея, началась пора чемпионатов мира, но в Каталонии настоящих зим не бывает. Так что ждем жару на матче «Барселоны» с «Хетафе».