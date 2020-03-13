Реал Мадрид
    Прервано
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    23:00
    13.03.20
    Сантьяго Бернабеу
    Эйбар
      Чемпионат Испании • Тур 28
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Мадрид - Эйбар
      Чемпионат Испании - 13 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Эйбар на Eurosport.ru! 13 марта 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Эйбар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Эйбар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Игорь Агафонов
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      Ла Лига приостановлена. Минимум – на два тура. Следите за информацией на Eurosport.ru

       

      Привет. Возможно, этот матч состоится – очень бы хотелось. В любом случае, следите за новостями на Eurosport.ru: все расскажем.