Леганес
    -
    16:00
    16.02.20
    Бутарке
    Реал Бетис
      Чемпионат Испании • Тур 24
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      Леганес - Реал Бетис
      Чемпионат Испании - 16 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леганес – Реал Бетис на Eurosport.ru! 16 февраля 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хавьер Агирре или Руби? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леганес и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Леганес и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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