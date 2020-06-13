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Мальорка - Барселона
Чемпионат Испании - 13 июня 2020
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Мальорка – Барселона на Eurosport.ru! 13 июня 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Висенте Морено или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мальорка и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Мальорка и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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А вот и мы. Ла Лига возвращается, «Барселона» продолжает защищать чемпионский титул. «Мальорка», как и три месяца назад, вряд ли представляет опасность каталонцам, но Испания – это всегда весело! Felicito!
Чемпионат Испании приостановлен. Пока принято решение только о двух ближайших турах. Что будет дальше, узнавайте на Eurosport.ru: мы расскажем.
Привет. Команда с первого места встретится с командой из красной зоны вылета. Казалось бы, что все просто, но не в этом сезоне Ла Лиги.