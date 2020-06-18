Онлайн

Реал Мадрид - Валенсия

Чемпионат Испании - 18 июня 2020

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Валенсия на Eurosport.ru! 18 июня 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Албер Селадес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Реал Мадрид и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

