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Эспаньол - Атлетико Мадрид

Чемпионат Испании - 1 марта 2020

Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эспаньол – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! 1 марта 2020 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Абелардо или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эспаньол и Атлетико Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Эспаньол и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

