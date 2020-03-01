Реал Мадрид
    -
    23:00
    01.03.20
    Сантьяго Бернабеу
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 26
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      Реал Мадрид - Барселона
      Чемпионат Испании - 1 марта 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Барселона на Eurosport.ru! 1 марта 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Весна начинается с самого крутого матча во Вселенной. «Реал» принимает «Барселону», Месси приехал в Мадрид на разборку с Рамосом. Тут столько огня, что смотрите, не обожгитесь.