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Реал Мадрид - Барселона
Чемпионат Испании - 1 марта 2020
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Барселона на Eurosport.ru! 1 марта 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Весна начинается с самого крутого матча во Вселенной. «Реал» принимает «Барселону», Месси приехал в Мадрид на разборку с Рамосом. Тут столько огня, что смотрите, не обожгитесь.