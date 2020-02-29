Леганес
    -
    20:30
    29.02.20
    Бутарке
    Алавес
      Чемпионат Испании • Тур 26
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      Леганес - Алавес
      Чемпионат Испании - 29 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леганес – Алавес на Eurosport.ru! 29 февраля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хавьер Агирре или Асьер Гаритано Агирресабаль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леганес и Алавес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Леганес и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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