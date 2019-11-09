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Эйбар - Реал Мадрид
Чемпионат Испании - 9 ноября 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эйбар – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 9 ноября 2019 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосе Луис Мендилибар или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эйбар и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Эйбар и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Реал» в прошлом туре упустил возможность обскакать «Барселону» в таблице, поэтому в туре №13 придется все начинать заново. В соперниках плотный «Эйбар».