Барселона
    -
    23:00
    09.11.19
    Камп Ноу
    Сельта
      Чемпионат Испании • Тур 13
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      Барселона - Сельта
      Чемпионат Испании - 9 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Сельта на Eurosport.ru! 9 ноября 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Оскар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Сельта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Сельта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Барселона» проиграла в Примере и сгоняла нули с пражской «Славией» в ЛЧ. Вариантов два – либо «Сельта» так же упрется, либо Лионель Месси уничтожит аутсайдера чемпионата. В любом случае, будет интересно.

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