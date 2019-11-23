Леганес
    -
    15:00
    23.11.19
    Бутарке
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 14
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      Онлайн
      Леганес - Барселона
      Чемпионат Испании - 23 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леганес – Барселона на Eurosport.ru! 23 ноября 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хавьер Агирре или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леганес и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Леганес и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      У «Барселоны» проблемы после паузы на сборные. У «Барселоны» проблемы с выездными матчами. У «Барселоны» проблемы с уставшим Лионелем Месси. Посмотрим, сработает ли хоть один из этих факторов в игре с последней командой чемпионата Испании.

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