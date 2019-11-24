Реал Вальядолид
    -
    23:00
    24.11.19
    Хосе Соррилья
    Севилья
      Чемпионат Испании • Тур 14
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      Онлайн
      Реал Вальядолид - Севилья
      Чемпионат Испании - 24 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Вальядолид – Севилья на Eurosport.ru! 24 ноября 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Серхио или Хулен Лопетеги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Вальядолид и Севилья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Вальядолид и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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