Эспаньол
    -
    15:00
    02.11.19
    Корнелья-Эль Прат
    Валенсия
      Чемпионат Испании • Тур 12
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      Эспаньол - Валенсия
      Чемпионат Испании - 2 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эспаньол – Валенсия на Eurosport.ru! 2 ноября 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Пабло Мачин или Албер Селадес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эспаньол и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эспаньол и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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