Барселона
    -
    23:15
    29.10.19
    Камп Ноу
    Реал Вальядолид
      Чемпионат Испании • Тур 11
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      Барселона - Реал Вальядолид
      Чемпионат Испании - 29 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Реал Вальядолид на Eurosport.ru! 29 октября 2019 года в 23:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Серхио? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Реал Вальядолид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Реал Вальядолид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Всем привет! Это будет тур Ла Лиги в середине недели. Присоединяйтесь!

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