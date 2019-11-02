Реал Мадрид
    -
    23:00
    02.11.19
    Сантьяго Бернабеу
    Реал Бетис
      Чемпионат Испании • Тур 12
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      Реал Мадрид - Реал Бетис
      Чемпионат Испании - 2 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Мадрид – Реал Бетис на Eurosport.ru! 2 ноября 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Руби? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Реал Бетис и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Реал Бетис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Реал» всего на балл отстает от «Барселоны», но и всего на балл опережает «Гранаду». Второе место мадридцев под угрозой, но у них на игру меньше.

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