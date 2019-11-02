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Леванте - Барселона
Чемпионат Испании - 2 ноября 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Леванте – Барселона на Eurosport.ru! 2 ноября 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Пако Лопес или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Леванте и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Леванте и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Барселона» забыла о том, что можно терять очки и бахнула серию из семи побед подряд. У «Леванте» все идет в обратном направлении - валенсийцы движутся на дно Ла Лиги. В январе случилось чудо: «лягушки» грохнули «Барсу». Смогут ли снова? Узнаем вместе на Eurosport.ru.