Реал Сосьедад
    -
    18:00
    14.12.19
    Аноэта
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 17
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Сосьедад - Барселона
      Чемпионат Испании - 14 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Барселона на Eurosport.ru! 14 декабря 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Иманол Альгвасил или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Сосьедад и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Сосьедад и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Месси не играл в Лиге чемпионов с «Интером» и отдохнул перед выездной встречей с «Сосьедадом». Следующий тур – Класико, а значит, нужно максимально подготовиться к матчу с «Реалом» в игре с другим «Реалом».

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