Барселона
    -
    18:00
    21.12.19
    Камп Ноу
    Алавес
      Чемпионат Испании • Тур 18
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      Барселона - Алавес
      Чемпионат Испании - 21 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Алавес на Eurosport.ru! 21 декабря 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Асьер Гаритано Агирресабаль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Алавес и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Алавес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Привет всем! Нельзя просто взять и не посмотреть две игры «Барселоны» на одной неделе. После рубки в среду Месси и его лейтенанты примут в эту субботу «Алавес».

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