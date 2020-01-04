Эспаньол
    -
    23:00
    04.01.20
    Корнелья-Эль Прат
    Барселона
      Чемпионат Испании • Тур 19
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      Эспаньол - Барселона
      Чемпионат Испании - 4 января 2020

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Эспаньол – Барселона на Eurosport.ru! 4 января 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Абелардо или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эспаньол и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Эспаньол и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      «Барселона» успела оторваться от «Реала» перед новогодними каникулами и со спокойной душой отправила своих лидеров кушать салаты. Особо переживать за результат не стоит – в 2020 году их встречает «Эспаньол», который плетется на 20-м месте. Будет ли Месси играть также после килограмма мандаринок? Узнаем вместе на Eurosport.ru,

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