Мальорка
    -
    15:00
    21.12.19
    Иберостар
    Севилья
      Чемпионат Испании • Тур 18
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      Мальорка - Севилья
      Чемпионат Испании - 21 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Мальорка – Севилья на Eurosport.ru! 21 декабря 2019 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Висенте Морено или Хулен Лопетеги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мальорка и Севилья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мальорка и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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