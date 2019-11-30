Реал Сосьедад
    -
    18:00
    30.11.19
    Аноэта
    Эйбар
      Чемпионат Испании • Тур 15
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      Реал Сосьедад - Эйбар
      Чемпионат Испании - 30 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Сосьедад – Эйбар на Eurosport.ru! 30 ноября 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Иманол Альгвасил или Хосе Луис Мендилибар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Сосьедад и Эйбар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Сосьедад и Эйбар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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