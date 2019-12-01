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Атлетико Мадрид - Барселона
Чемпионат Испании - 1 декабря 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Барселона на Eurosport.ru! 1 декабря 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Диего Симеоне или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Мадрид и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Атлетико Мадрид и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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У «Барселоны» дичайшие проблемы в гостевых матчах, а против душащего всех и вся мадридского «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» Лионелю Месси нужно будет сделать что-то экстраординарное. Но Лео приучил нас, что он на это способен.