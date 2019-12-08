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- 2-ой тайм
- ПортуБарренечеа90'
- РамиресАнуар82'
- Льоренте81'
- Исак76'
- Эрвиас РуисПлано71'
- ЖозеИсак69'
- Ойярсабаль68'
- НачоПорро66'
- 1-ый тайм
- Ле Норман20'
Перед матчем
Онлайн
Реал Вальядолид - Реал Сосьедад
Чемпионат Испании - 8 декабря 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Вальядолид – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 8 декабря 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Серхио или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Вальядолид и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Вальядолид и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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