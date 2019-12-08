Реал Вальядолид
    Завершено
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    18:00
    08.12.19
    Хосе Соррилья
    Реал Сосьедад
      Чемпионат Испании • Тур 16
      КалендарьТаблица
      • 2-ой тайм
      • Реал Вальядолид
      • Реал Сосьедад
      • ПортуБарренечеа
        90'
      • РамиресАнуар
        82'
      • Льоренте
        81'
      • Исак
        76'
      • Эрвиас РуисПлано
        71'
      • ЖозеИсак
        69'
      • Ойярсабаль
        68'
      • НачоПорро
        66'
      • 1-ый тайм
      • Реал Вальядолид
      • Реал Сосьедад
      • Ле Норман
        20'
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Вальядолид - Реал Сосьедад
      Чемпионат Испании - 8 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Реал Вальядолид – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 8 декабря 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Серхио или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Вальядолид и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Вальядолид и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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