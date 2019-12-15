Валенсия
    -
    23:00
    15.12.19
    Месталья
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 17
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      Валенсия - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 15 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Валенсия – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 15 декабря 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Албер Селадес или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Валенсия и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      До конца года «Реалу» нужно хлопнуть «Барселону» в чемпионате, но до нее – расправиться с «Валенсией». Сколько баночек мог бы положить Черышев в ворота бланкос мы не узнаем, зато вместе насладимся воскресной Ла Лигой на Eurosport.ru.

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