Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Валенсия - Реал Мадрид
Чемпионат Испании - 15 декабря 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Валенсия – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 15 декабря 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Албер Селадес или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валенсия и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Валенсия и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
До конца года «Реалу» нужно хлопнуть «Барселону» в чемпионате, но до нее – расправиться с «Валенсией». Сколько баночек мог бы положить Черышев в ворота бланкос мы не узнаем, зато вместе насладимся воскресной Ла Лигой на Eurosport.ru.