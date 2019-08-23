Гранада
    -
    21:00
    23.08.19
    Нуэво Лос Карменес
    Севилья
      Чемпионат Испании • Тур 2
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      Онлайн
      Гранада - Севилья
      Чемпионат Испании - 23 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Гранада – Севилья на Eurosport.ru! 23 августа 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Диего Мартинес Пенас или Хоакин Капаррос? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гранада и Севилья и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Гранада и Севилья, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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