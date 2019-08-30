Атлетик Бильбао
    -
    23:00
    30.08.19
    Сан-Мамес
    Реал Сосьедад
      Чемпионат Испании • Тур 3
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      Онлайн
      Атлетик Бильбао - Реал Сосьедад
      Чемпионат Испании - 30 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетик Бильбао – Реал Сосьедад на Eurosport.ru! 30 августа 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гаиска Гаритано или Иманол Альгвасил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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