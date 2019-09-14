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Барселона - Валенсия
Чемпионат Испании - 14 сентября 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Валенсия на Eurosport.ru! 14 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Албер Селадес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Барселона и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Всем привет! «Барселона» принимает на «Камп Ноу» «Валенсию» Дениса Черышева. «Блауграна» в очередной раз без Лионеля Месси, а «летучие мыши» без отправленного в отставку Марселино Гарсия Тораля. С вами матч смотрит Данил Левицкий, присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции!