Барселона
    -
    22:00
    14.09.19
    Камп Ноу
    Валенсия
      Чемпионат Испании • Тур 4
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Барселона - Валенсия
      Чемпионат Испании - 14 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Барселона – Валенсия на Eurosport.ru! 14 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Албер Селадес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить
       

      Всем привет! «Барселона» принимает на «Камп Ноу» «Валенсию» Дениса Черышева. «Блауграна» в очередной раз без Лионеля Месси, а «летучие мыши» без отправленного в отставку Марселино Гарсия Тораля. С вами матч смотрит Данил Левицкий, присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции!

      Комментарии 0