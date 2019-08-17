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Сельта - Реал Мадрид
Чемпионат Испании - 17 августа 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Сельта – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 17 августа 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Франсиско Эскриба или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сельта и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сельта и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Мадридский «Реал» начинает сезон – пока без Поля Погба и Донни ван де Бека, но первый матч чемпионата с Эденом Азаром тоже интригует. Приходите на игру с «Сельтой» на Eurosport.ru.