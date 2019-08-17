Сельта
    -
    18:00
    17.08.19
    Балаидос
    Реал Мадрид
      Чемпионат Испании • Тур 1
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      Сельта - Реал Мадрид
      Чемпионат Испании - 17 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Сельта – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 17 августа 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Франсиско Эскриба или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сельта и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сельта и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Мадридский «Реал» начинает сезон – пока без Поля Погба и Донни ван де Бека, но первый матч чемпионата с Эденом Азаром тоже интригует. Приходите на игру с «Сельтой» на Eurosport.ru.

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