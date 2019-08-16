Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Атлетик Бильбао - Барселона
Чемпионат Испании - 16 августа 2019
Футбол, Чемпионат Испании. Следите за матчем Атлетик Бильбао – Барселона на Eurosport.ru! 16 августа 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Гаиска Гаритано или Эрнесто Вальверде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетик Бильбао и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Атлетик Бильбао и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
«Барселона» стартует в Ла Лиге и начинает защиту двух титулов подряд. Это будет незабываемо, потому что укрепился «Реал» и создал нечто новое Симеоне. А пока – «блауграна» пока без Неймара сыграет с басками.